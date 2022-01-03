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Тур де Ски

Бородавко: Непряева полностью контролировала ситуацию в масс-старте на "Тур де Ски"

Россиянка стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева владела полным контролем в масс-старте классическим стилем на дистанции 10 км на этапе многодневной гонки "Тур де Ски". Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

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В понедельник Непряева стала первой в масс-старте. Она преодолела дистанцию за 29 минут 51,3 секунды, второй стала норвежка Хейди Венг (отставание 3,7 секунды), третьей - Криста Пярмякоски из Финляндии (+4,8).

"Она сегодня полностью контролировала гонку, - сказал Бородавко. - Результат в масс-старте зависит от того, кто первый будет на финишной прямой, тот и выигрывает. Наталья умеет бегать такие гонки. Сегодня она разложила силы, сделала одно ускорение, получился достаточный для победы отрыв".

Непряева лидирует в общем зачете многодневки с результатом 1 час 23 минуты 25 секунд. Второй идет шведка Эбба Андерссон (+1.12), третьей - финка Кертту Нисканен (+1.19). "Я бы не называл это большим отрывом, потому что испытание очень серьезное, - отметил Бородавко. - Если кто-то будет чувствовать себя нехорошо, то проигрыш может быть больше минуты. Поэтому нужно быть очень аккуратным в прогнозах".

Многодневка завершится 4 января масс-стартом свободным стилем на 10 км. Российские лыжницы ни разу не побеждали в общем зачете "Тур де Ски".

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