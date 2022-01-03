{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Тур де Ски

Матвеева: Непряевой для победы на "Тур де Ски" нужно хорошо продержаться на подъеме

Россиянка лидирует в общем зачете "Тура" перед заключительной гонкой

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победительнице масс-старта классическим стилем на дистанции 10 км на этапе "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме российской лыжнице Наталье Непряевой для успеха в общем зачете многодневки нужно продержаться на подъеме при прохождении трассы в заключительной гонке. Такое мнение ТАСС высказала вице-чемпионка мира 2017 года Наталья Матвеева.

На эту тему
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на "Тур де Ски"
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на "Тур де Ски"

Непряева одержала вторую победу в гонках "Тур де Ски". В субботу она выиграла на предыдущем этапе "Тура" в немецком Оберстдорфе в спринте классическим стилем. Россиянка лидирует в общем зачете "Тура".

"Думаю, Наташа делала акцент на последний подъем и этот рывок, потому что было видно, что в спринте она была хороша в подъеме. Она набирает форму, и я помню, до этого у нее тоже это хорошо получилось", - сказала Матвеева.

Она рассказала, что нужно сделать для победы в заключительной гонке многодневки - масс-старте свободным стилем на 10 км 4 января - и во всем "Туре". "Надо идти в группе, в подъеме действовать по ситуации, и там уже все будет зависеть от каждого спортсмена. Тем более Наташа - "мышечная" спортсменка, и таким легче даются горы. Думаю, завтра самое главное - держаться на подъеме, а "макушка" уже решит все", - отметила она.

В мужском масс-старте на 15 км классическим стилем россиянин Алексей Червоткин занял третье место, а занимающий второе место в общем зачете "Тур де Ски" вслед за победителем гонки норвежцем Йоханнесом Клебо Александр Большунов - пятое. "Сами знаете, что Олимпийские игры - это главный старт, и Саша от старта к старту будет набирать ход, и это даже к лучшему. Думаю, они с тренером знают, что делать", - отметила Матвеева.

Теги
"Тур де Ски"
КХЛ
"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче КХЛ и вышло на первое место в Западной конференции
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев
"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче КХЛ и вышло на первое место в Западной конференции
Читать полностью