Матвеева: Непряевой для победы на "Тур де Ски" нужно хорошо продержаться на подъеме

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победительнице масс-старта классическим стилем на дистанции 10 км на этапе "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме российской лыжнице Наталье Непряевой для успеха в общем зачете многодневки нужно продержаться на подъеме при прохождении трассы в заключительной гонке. Такое мнение ТАСС высказала вице-чемпионка мира 2017 года Наталья Матвеева.

Непряева одержала вторую победу в гонках "Тур де Ски". В субботу она выиграла на предыдущем этапе "Тура" в немецком Оберстдорфе в спринте классическим стилем. Россиянка лидирует в общем зачете "Тура".

"Думаю, Наташа делала акцент на последний подъем и этот рывок, потому что было видно, что в спринте она была хороша в подъеме. Она набирает форму, и я помню, до этого у нее тоже это хорошо получилось", - сказала Матвеева.

Она рассказала, что нужно сделать для победы в заключительной гонке многодневки - масс-старте свободным стилем на 10 км 4 января - и во всем "Туре". "Надо идти в группе, в подъеме действовать по ситуации, и там уже все будет зависеть от каждого спортсмена. Тем более Наташа - "мышечная" спортсменка, и таким легче даются горы. Думаю, завтра самое главное - держаться на подъеме, а "макушка" уже решит все", - отметила она.

В мужском масс-старте на 15 км классическим стилем россиянин Алексей Червоткин занял третье место, а занимающий второе место в общем зачете "Тур де Ски" вслед за победителем гонки норвежцем Йоханнесом Клебо Александр Большунов - пятое. "Сами знаете, что Олимпийские игры - это главный старт, и Саша от старта к старту будет набирать ход, и это даже к лучшему. Думаю, они с тренером знают, что делать", - отметила Матвеева.