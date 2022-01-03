Кабмин выделил 416,8 млн рублей на участие сборных России в соревнованиях

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Кабмин РФ в 2021 году выделил 416,8 млн рублей Центру спортивной подготовки сборных команд России для обеспечения участия членов сборных не менее чем в 213 спортивных мероприятиях. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году Минспорту России в целях предоставления субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению "Центр спортивной подготовки сборных команд России" на увеличение финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетные ассигнования в размере 416 800 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду, что результатом реализации указанного мероприятия является обеспечение участия членов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских и Паралимпийских игр и видам спорта, не включенным в программу Олимпийских и Паралимпийских игр, не менее чем в 213 спортивных мероприятиях, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий", - говорится в тексте документа.

Минспорт России должен осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в правительство до 1 февраля 2022 года.