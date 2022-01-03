Сотников: экипаж "Камаза" старался держать темп на протяжении всего этапа

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Экипаж Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" старался выдерживать одинаковый темп на протяжении всего второго этапа "Дакара". Об этом рассказал лидер общего зачета "Дакара" в классе грузовиков Сотников, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба "Камаза".

Победу на спецучастке одержал экипаж Андрея Каргинова (3 часа 52 минуты 7 секунд). Вторым финишировал экипаж Сотникова (отставание 38 секунд), третьим стал экипаж Эдуарда Николаева (+2.14). Антон Шибалов показал четвертый результат (+4.25). Все гонщики представляют команду "Камаз-мастер".

"Отмененный марафон позволил сегодня чуть побыстрее всем ехать. Участок был очень рабочим, сложным, песчаное бездорожье. В первой части были прямички, во второй были полностью дюны, причем второй степени сложности. Они в этой местности заросли травой", - сказал Сотников.

"Ну и так как мы сегодня ехали первыми, задачей была доехать ровно, разложили свои силы на весь участок и старались от начала до конца держать поставленный в начале темп", - добавил он.

Третий этап ралли-марафона состоится 4 января, протяженность спецучастка составит 255 км.