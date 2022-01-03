{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ралли "Дакар"

Сотников: экипаж "Камаза" старался держать темп на протяжении всего этапа

Сотников стал вторым на втором этапе ралли-рейда

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Экипаж Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" старался выдерживать одинаковый темп на протяжении всего второго этапа "Дакара". Об этом рассказал лидер общего зачета "Дакара" в классе грузовиков Сотников, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба "Камаза".

На эту тему
Экипаж россиянина Каргинова выиграл второй этап ралли "Дакар"
Экипаж россиянина Каргинова выиграл второй этап ралли "Дакар"

Победу на спецучастке одержал экипаж Андрея Каргинова (3 часа 52 минуты 7 секунд). Вторым финишировал экипаж Сотникова (отставание 38 секунд), третьим стал экипаж Эдуарда Николаева (+2.14). Антон Шибалов показал четвертый результат (+4.25). Все гонщики представляют команду "Камаз-мастер".

"Отмененный марафон позволил сегодня чуть побыстрее всем ехать. Участок был очень рабочим, сложным, песчаное бездорожье. В первой части были прямички, во второй были полностью дюны, причем второй степени сложности. Они в этой местности заросли травой", - сказал Сотников.

"Ну и так как мы сегодня ехали первыми, задачей была доехать ровно, разложили свои силы на весь участок и старались от начала до конца держать поставленный в начале темп", - добавил он.

Третий этап ралли-марафона состоится 4 января, протяженность спецучастка составит 255 км.

Тур де Ски
Тренер: Сорина совершила ошибку перед масс-стартом "Тур де Ски", наложив много мази
Лишние слои мази негативно сказались на скольжении
Читать полностью