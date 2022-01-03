Бельгиец Клеман назначен главным тренером футбольного клуба "Монако"

ТАСС, 3 января. Филипп Клеман, возглавлявший бельгийский "Брюгге", назначен главным тренером футбольного клуба "Монако". Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

Соглашение с 47-летним бельгийским специалистом рассчитано на три сезона. Клеман сменил на посту Нико Ковача, который был отправлен в отставку 1 января.

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает шестое место в таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков в 19 матчах.

Клеман с 2019 года возглавлял "Брюгге" и дважды привел клуб к чемпионству. Ранее специалист тренировал бельгийские "Генк" и "Васланд-Беверен".