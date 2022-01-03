Мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесен на 7 января

ТАСС, 3 января. Мужская спринтерская гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе перенесена с 6 на 7 января. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Сообщается, что перенос связан с погодными условиями.

Все остальные гонки этапа Кубка мира в Оберхофе состоятся согласно первоначальному расписанию. 7 января также состоится женский спринт, днем позже пройдут смешанная эстафета и сингл-микст (одиночная смешанная эстафета). Завершится этап 9 января двумя гонками преследования.