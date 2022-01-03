Борис Михайлов: хоккеисты ЦСКА показали достойную игру в матче с "Авангардом"

В понедельник ЦСКА дома обыграл "Авангард" со счетом 3:2. ЦСКА одержал первую победу с 26 декабря, когда выиграл у минского "Динамо" (6:4), после этого команда Сергея Федорова уступила московскому "Динамо" (3:4) и "Йокериту" из Хельсинки (2:3).

"Вообще игра и по техническому исполнению, и по отдаче, и по атаке, и по всем параметрам была очень хорошей, - сказал Михайлов. - Две быстрые шайбы ЦСКА в конце второго периода? Здесь сложно сказать, что повлияло, самое главное, что они были заброшены. Наверное, ЦСКА где-то прибавил. Но, знаете, после заброшенной шайбы наступает какое-то затишье, может быть, так получилось, но я думаю, что ни игроки ЦСКА, ни хоккеисты "Авангарда" ни на минуту не расслаблялись".

"Прервана серия из двух поражений? То, что проиграли, было в том году, первый матч этого года команда достойно провела. Я думаю, что все будет зависеть от настроя и подхода к игре", - добавил Михайлов.

ЦСКА набрал 60 очков в 45 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы примут нижнекамский "Нефтехимик", встреча состоится 5 января.