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НХЛ

"Рейнджерс" обыграли "Эдмонтон" в матче НХЛ. Георгиев отразил 33 броска

Клуб из Нью-Йорка возглавил турнирную таблицу всей лиги
Джейкоб Труба, Александр Георгиев (оба - "Рейнджерс") и Зак Хайман ("Эдмонтон") AP Photo/John Munson
Описание
Джейкоб Труба, Александр Георгиев (оба - "Рейнджерс") и Зак Хайман ("Эдмонтон")
© AP Photo/John Munson

ТАСС, 4 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Эдмонтон" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (6-я минута), Барклай Гудроу (24), Крис Крайдер (44) и Райан Строум (55), у проигравших отличился Райан Маклеод (35).

Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 33 броска и был признан третьей звездой матча. Его партнер по команде форвард Артемий Панарин пропустил вторую встречу из-за нахождения в ковид-протоколе.

"Рейнджерс" одержали третью победу подряд, набрали 48 очков в 34 игре и возглавили таблицу Столичного дивизиона и всей лиги (впервые с 3 декабря 2016 года). "Эдмонтон" потерпел четвертое поражение подряд и с 38 очками в 33 встречах занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче "Рейнджерс" 7 января в гостях сыграют с "Вегасом", "Эдмонтон", днем ранее на выезде встретится с "Торонто".

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