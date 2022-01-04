Россиянка Гасанова обыграла Свитолину на турнире WTA в Аделаиде

ТАСС, 4 января. Россиянка Анастасия Гасанова победила украинку Элину Свитолину в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу 22-летней россиянки. Свитолина была посеяна на турнире под восьмым номером. В следующем круге Гасанова сыграет с победительницей пары Мисаки Дои (Япония) - Кристина Куцова (Словакия).

Гасановой 22 года, она занимает 130-е место в рейтинге WTA. Спортсменка ни разу не выходила в основную сетку турниров Большого шлема.

Свитолиной 27 лет, она располагается на 15-й позиции в рейтинге WTA, на ее счету 15 титулов под эгидой организации. Является победительницей Итогового турнира 2018 года и обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде. Лучшим результатом украинской теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2019) и Уимблдона (2019).

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $703,6 тыс. завершится 9 января.