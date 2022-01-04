Главный тренер "Рейнджерс" назвал Георгиева и Шестеркина отличными вратарями

В ночь на вторник "Рейнджерс" со счетом 4:1 обыграли "Эдмонтон" в игре регулярного чемпионата. Ворота команды защищал россиянин Александр Георгиев, который отразил 33 броска. В понедельник в матче против "Тампы" (4:0) место в воротах нью-йоркского клуба занял Игорь Шестеркин, оформивший второй шатаут в сезоне.

"Мы правильно работали с шайбой, делали не так много потерь, не обрезались в средней зоне, и наши парни забивали важные голы в ключевые моменты. Наш голкипер вышел из ковид-списка и сыграл замечательно. Я уже говорил вам, и снова повторю: у нас есть два отличных вратаря. Георгиев - просто молодец", - сказал Галлан.

"Рейнджерс" лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 48 очков в 34 матчах, в следующей игре подопечные Галлана сыграют с "Вегасом" на выезде 7 января.