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НХЛ

Главный тренер "Рейнджерс" назвал Георгиева и Шестеркина отличными вратарями

Георгиев в ночь на вторник отразил 33 броска в матче с "Эдмонтоном" и помог своей команде одержать победу со счетом 4:1

ТАСС, 4 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" имеет в активе двух отличных вратарей. Такое мнение высказал главный тренер команды Жерар Галлан, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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"Рейнджерс" обыграли "Эдмонтон" в матче НХЛ. Георгиев отразил 33 броска
"Рейнджерс" обыграли "Эдмонтон" в матче НХЛ. Георгиев отразил 33 броска

В ночь на вторник "Рейнджерс" со счетом 4:1 обыграли "Эдмонтон" в игре регулярного чемпионата. Ворота команды защищал россиянин Александр Георгиев, который отразил 33 броска. В понедельник в матче против "Тампы" (4:0) место в воротах нью-йоркского клуба занял Игорь Шестеркин, оформивший второй шатаут в сезоне.

"Мы правильно работали с шайбой, делали не так много потерь, не обрезались в средней зоне, и наши парни забивали важные голы в ключевые моменты. Наш голкипер вышел из ковид-списка и сыграл замечательно. Я уже говорил вам, и снова повторю: у нас есть два отличных вратаря. Георгиев - просто молодец", - сказал Галлан.

"Рейнджерс" лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 48 очков в 34 матчах, в следующей игре подопечные Галлана сыграют с "Вегасом" на выезде 7 января.

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