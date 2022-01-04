Третьяк: Роман Ротенберг принял ответственное решение, возглавив СКА

Во вторник пресс-служба СКА сообщила, что Ротенберг сменит Валерия Брагина на посту главного тренера команды.

"Он принял такое решение, и оно ответственное, потому что санкт-петербургская команда - один из лидеров нашего хоккея. Это большая ответственность, у него прекрасный помощник Валерий Брагин и другие тренеры. Он уже практически весь год находится в команде: на тренировках, в поездках, чувствует команду", - сказал Третьяк.

"У него уже есть определенный, хоть и небольшой, опыт, поэтому давайте пожелаем ему удачи. Это решение наверняка принималось на самом высоком уровне, и теперь он должен воплотить свои идеи. Тем более впереди самые важные стадии чемпионата", - добавил он.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 44 играх. Ближайший матч клуб проведет во вторник на выезде против пекинского "Куньлунь Ред Стар".