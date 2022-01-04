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КХЛ

Третьяк: Роман Ротенберг принял ответственное решение, возглавив СКА

О назначении Ротенберга на пост главного тренера петербургской команды было объявлено во вторник
Главный тренер СКА Роман Ротенберг и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер СКА Роман Ротенберг и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Роман Ротенберг принял ответственное решение, став главным тренером петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Во вторник пресс-служба СКА сообщила, что Ротенберг сменит Валерия Брагина на посту главного тренера команды.

"Он принял такое решение, и оно ответственное, потому что санкт-петербургская команда - один из лидеров нашего хоккея. Это большая ответственность, у него прекрасный помощник Валерий Брагин и другие тренеры. Он уже практически весь год находится в команде: на тренировках, в поездках, чувствует команду", - сказал Третьяк.

"У него уже есть определенный, хоть и небольшой, опыт, поэтому давайте пожелаем ему удачи. Это решение наверняка принималось на самом высоком уровне, и теперь он должен воплотить свои идеи. Тем более впереди самые важные стадии чемпионата", - добавил он.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 44 играх. Ближайший матч клуб проведет во вторник на выезде против пекинского "Куньлунь Ред Стар".

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичКХЛ
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