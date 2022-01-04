Билялетдинов: Роман Ротенберг почувствовал, что может быть главным тренером

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею Зинэтула Билялетдинов считает, что Роман Ротенберг почувствовал готовность возглавить петербургский СКА. Об этом Билялетдинов рассказал ТАСС.

Во вторник пресс-служба СКА сообщила, что Ротенберг сменит Валерия Брагина на посту главного тренера команды.

"Честно говоря, он уже давно руководит командой, долгое время является генеральным менеджером. Он уже не первый год стоит на лавке с игроками. Я думаю, что он почувствовал, что может быть главным тренером. Насколько я знаю, у него есть тренерское образование, поэтому будем смотреть, а сейчас пожелаем ему удачи", - сказал Билялетдинов.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 62 очка в 44 играх. Ближайший матч клуб проведет во вторник на выезде против пекинского "Куньлунь Ред Стар".