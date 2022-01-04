{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Билялетдинов: Роман Ротенберг почувствовал, что может быть главным тренером

Во вторник пресс-служба СКА сообщила, что Ротенберг сменит Валерия Брагина на посту главного тренера команды
Зинэтула Билялетдинов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Зинэтула Билялетдинов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею Зинэтула Билялетдинов считает, что Роман Ротенберг почувствовал готовность возглавить петербургский СКА. Об этом Билялетдинов рассказал ТАСС.

На эту тему
Роман Ротенберг назначен на пост главного тренера хоккейного клуба СКА
Роман Ротенберг назначен на пост главного тренера хоккейного клуба СКА

Во вторник пресс-служба СКА сообщила, что Ротенберг сменит Валерия Брагина на посту главного тренера команды.

"Честно говоря, он уже давно руководит командой, долгое время является генеральным менеджером. Он уже не первый год стоит на лавке с игроками. Я думаю, что он почувствовал, что может быть главным тренером. Насколько я знаю, у него есть тренерское образование, поэтому будем смотреть, а сейчас пожелаем ему удачи", - сказал Билялетдинов.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 62 очка в 44 играх. Ближайший матч клуб проведет во вторник на выезде против пекинского "Куньлунь Ред Стар".

Теги
Билялетдинов, Зинэтула ХайдяровичКХЛ
Кубок ATP
Даниил Медведев принес сборной России победу в матче Кубка ATP с австралийцами
Российская команда одержала на турнире вторую победу
Даниил Медведев принес сборной России победу в матче Кубка ATP с австралийцами
Читать полностью