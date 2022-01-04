Борис Михайлов оценил назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Болельщики будут оценивать работу Романа Ротенберга на посту главного тренера хоккейного клуба СКА исходя из результатов команды, неожиданным его назначение на эту должность назвать нельзя. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер петербургской команды и сборной России Борис Михайлов.

Ротенберг прежде не работал главным тренером профессионального клуба на постоянной основе, в хоккее он занимал руководящие посты - он является первым вице-президентом Федерации хоккея России, генеральным директором СКА. На посту главного тренера петербургского клуба Ротенберг сменил Валерия Брагина, в прошлом сезоне он подменял его на время болезни.

"У нас ничего неожиданного не бывает, - сказал Михайлов. - Для меня это неожиданностью не стало, я это предвидел".

Назначение Ротенберга на пост главного тренера вызывало неоднозначную реакцию в среде хоккейных болельщиков. "Если вы внимательно смотрите за ситуацией в СКА, то ни в одной команде так часто не меняются тренеры, как в этом клубе, - сказал Михайлов. - Я не вижу проблемы. Болельщик ходит смотреть не на тренера, он ходит смотреть на команду. Как команда будет выступать, так и будет ходить болельщик".

Михайлов напомнил, что Ротенберг увлекается хоккеем с детства, у него большой управленческий опыт и необходимое для работы тренером образование. "В хоккее он человек не случайный", - заметил Михайлов.