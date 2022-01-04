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Летние олимпийские виды спорта

Коу: у российских легкоатлетов не будет проблем с въездом в США на чемпионат мира

Турнир пройдет в Юджине с 14 по 24 июля
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу EPA-EFE/YAHYA ARHAB
Описание
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу
© EPA-EFE/YAHYA ARHAB

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по легкой атлетике 2022 года в Юджине (штат Орегон, США) окажет российским спортсменам содействие в получении документов для въезда в страну. Об этом ТАСС заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

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В минувшем сезоне у российских спортсменов возникали проблемы с въездом в США по причине приостановки выдачи виз в России. В частности, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене была вынуждена пропустить американский этап Бриллиантовой лиги.

"Спортсменам будет предоставлено право въезда, они смогут получить визы. Это касается и всех других команд, мы будем настойчивы в этом вопросе. Местный оргкомитет предоставил нам гарантии, что этот процесс будет реализовываться в соответствии с установленным протоколом", - сказал Коу.

Российские легкоатлеты на чемпионате мира выступят в нейтральном статусе. Поскольку на Всероссийскую федерацию легкой атлетики наложены санкции, к участию в турнире будет допущено не более 20 российских спортсменов. "Нам еще предстоит решить, кто из российских легкоатлетов сможет выступить в Орегоне, по этому вопросу предстоит большая работа", - заметил Коу.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 15 по 24 июля.

Теги
Коу, СебастьянЛетние олимпийские виды спорта
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