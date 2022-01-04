Непряева стала первой россиянкой, победившей в общем зачете "Тур де Ски"

А вот и финиш тяжелейшего финала «Тур де Ски» – было очень непросто, но феноменальная Непряева справилась Ух, какие эмоции pic.twitter.com/wIW8frgigS

Непряева заняла первое место в общем зачете с результатом за шесть гонок 1 час 59 минут 38,5 секунды. Второй стала Андрессон (+46,7 секунды), третьей - Венг (+1.07,7). Сорина заняла шестое место (+2.24,7), Рыгалина - 25-е (7.46,8), Смирнова - 28-е (+8.22,8), Васильева - 33-е (+9.17,8), Мацокина - 40-е (+12.27,0).

Нерпяева стала первой российской лыжницей, победившей в многодневке, дважды она становилась второй в общем зачете (2019, 2020), в 2021 году второе место заняла россиянка Юлия Ступак. Непряевой 26 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в эстафете, на чемпионатах мира она становилась серебряным (2021) и дважды бронзовым (2019) призером. На этапах Кубка мира в ее активе пять побед и 23 призовых места, в 2019 года она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, а в 2020-м - третье.

"Тур де Ски" проводится с 2006 года, в мужской части соревнований из россиян побеждали Александр Легков (2013), Сергей Устюгов (2017) и Александр Большунов (2020, 2021). Многодневка текущего сезона завершится позднее во вторник мужской гонкой, Большунов идет на второй строчке в общем зачете, уступая норвежцу Йоханнесу Клебо 2 минуты.