Этап "Турне четырех трамплинов" в Инсбруке отменили из-за сильного ветра

ТАСС, 4 января. Третий этап "Турне четырех трамплинов", который должен был пройти во вторник в австрийском Инсбруке, отменили из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Победителем двух первых этапов, которые прошли в немецких Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене, стал японец Рёю Кобаяси. Четвертый этап должен состояться в австрийском Бишофсхофене 6 января.