Этап "Турне четырех трамплинов" в Инсбруке отменили из-за сильного ветра

ТАСС, 4 января. Третий этап "Турне четырех трамплинов", который должен был пройти во вторник в австрийском Инсбруке, отменили из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Победителем двух первых этапов, которые прошли в немецких Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене, стал японец Рёю Кобаяси. Четвертый этап должен состояться в австрийском Бишофсхофене 6 января.
It's official now. ‼️— Vierschanzentournee (@vier_schanzen) January 4, 2022
Todays competition in #Innsbruck is cancelled due to strong wind. ❌
We will keep you informed how things are going.#4hills #vierschanzentournee #bergisel #skijumping #skispringen pic.twitter.com/MoL1rS5QTU
"Турне четырех трамплинов" проводится с 1953 года. Этот тур является самым престижным соревнованием по прыжкам на лыжах с трамплина после чемпионата мира и Олимпийских игр. Действующим победителем является поляк Камил Стох. Рекордсменом по количеству побед на "Турне четырех трамплинов" является финн Янне Ахонен, занимавший первое место пять раз.