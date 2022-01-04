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Зимние олимпийские виды спорта

Этап "Турне четырех трамплинов" в Инсбруке отменили из-за сильного ветра

Соревнования должны были пройти во вторник

ТАСС, 4 января. Третий этап "Турне четырех трамплинов", который должен был пройти во вторник в австрийском Инсбруке, отменили из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Победителем двух первых этапов, которые прошли в немецких Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене, стал японец Рёю Кобаяси. Четвертый этап должен состояться в австрийском Бишофсхофене 6 января.

"Турне четырех трамплинов" проводится с 1953 года. Этот тур является самым престижным соревнованием по прыжкам на лыжах с трамплина после чемпионата мира и Олимпийских игр. Действующим победителем является поляк Камил Стох. Рекордсменом по количеству побед на "Турне четырех трамплинов" является финн Янне Ахонен, занимавший первое место пять раз.

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