Гимнастки Дина и Арина Аверины заявили, что пока не думают об Олимпиаде 2024 года в Париже

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины в настоящее время готовятся к соревнованиям в сезоне-2022 и пока не думают о шансах выступить на Олимпиаде в Париже. Об этом спортсменки сообщили журналистам.

Шоу "Новогодняя елка спорта", которое стартовало 4 января в Москве, стало первым мероприятием, на котором сестры Аверины выступали с новыми программами.

"Я очень скучала по выступлениям, хотя после последнего выхода прошло чуть больше месяца, - сказала Дина Аверина. - Сегодня в зале присутствовали зрители, и нам было очень приятно показать им новогоднюю сказку, которую придумали режиссеры вместе с Ириной Александровной [Винер-Усмановой]. Мы долго репетировали. Я думаю, что все понравилось, потому что это была настоящая новогодняя сказка".

На вопрос о возможности продолжения спортивной карьеры Арина Аверина ответила: "Все будет зависеть от здоровья, но на сегодняшний день мы собираемся продолжать спортивную карьеру. Сначала нам нужно выступать в этом году по новым правилам, показать новую программу, получить удовольствие".

"Поэтому мы тренируемся и готовимся", - подчеркнула Дина, которая сказала также, что пока рано рассуждать об их шансах на участие в Олимпийских играх в Париже. "Мы живем сегодняшним днем", - добавила Арина.

Благотворительное шоу "Новогодняя елка спорта" проходит с 4 по 8 января во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая является и организатором этого мероприятия. Помимо сестер Авериных, в мероприятии участвуют также гимнастка национальной команды Лала Крамаренко, чемпионки Олимпийских игр, мира и Европы, спортсмены, представляющие спортивную гимнастику, фехтование, танцевальный спорт и акробатический рок-н-ролл, бокс, батутисты, акробаты и другие. Билеты на благотворительное шоу "Новогодняя елка спорта" были распространены бесплатно среди 14 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников детских домов, юных спортсменов.