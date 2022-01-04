Вяльбе: лыжник Большунов продемонстрировал бойцовские качества в "Тур де Ски"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов во время многодневки "Тур де Ски" продемонстрировал бойцовские качества, которые позволили ему занять второе место в общем зачете. Такое мнение высказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Российские лыжники попали в тройку лучших ежегодной многодневной гонки "Тур де Ски". Наталья Непряева стала первой в истории соревнований победительницей из России, Большунов спустя два года уступил титул чемпиона главному сопернику последних лет Йоханнесу Клебо из Норвегии и стал вторым.

"Саша - боец, он каждый раз нам это доказывает. Все видят, что он идет через "не могу", через тернии, надеемся, к своим звездам", - сказала Вяльбе.

"Что касается Наташи, то в подготовительный период была проделана огромная работа, и в начале сезона она выступала на фундаменте, без скорости, но ничего плохого в ее выступлениях я не видела. Если есть хорошая подготовка, есть фундамент, то скорость всегда придет, ее легче отработать и заработать, нежели в ситуациях, с которой сейчас столкнулся Саша. Он не смог сделать то, что нужно было сделать летом и осенью. Сейчас он пытается это компенсировать, а тренироваться и соревноваться вдвойне сложно", - добавила она.

Подготовка Большунова к сезону была скомкана по причине проблем со здоровьем.

Главным стартом лыжников в нынешнем сезоне являются Олимпийские игры, которые пройдут 4-20 февраля в Пекине.