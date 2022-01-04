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Тур де Ски

Вяльбе заявила, что результаты Клебо не пугают ее в преддверии Олимпиады

В нынешнем сезоне норвежец не опускался в дистанционных гонках ниже второго места
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Успешное выступление норвежца Йоханнеса Клебо в дистанционных гонках не означает, что на Олимпийских играх российские лыжники не смогут составить ему конкуренцию. Об этом ТАСС заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Российские лыжники попали в тройку лучших ежегодной многодневной гонки "Тур де Ски". Наталья Непряева стала первой в истории соревнований победительницей из России, Александр Большунов спустя два года уступил титул чемпиона главному сопернику последних лет Йоханнесу Клебо из Норвегии и занял второе место.

"Пугают ли результаты Клебо? Чего его пугаться-то? Да, сейчас он превосходен, но мы тоже тренируемся. И не только мы, а весь мир тренируется. Волков бояться - в лес не ходить", - сказала Вяльбе.

Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира. Все награды им были завоеваны в спринте, личном спринте и в эстафете, в личных дистанционных гонках он побед не одерживал. В нынешнем сезоне в дистанционных гонках норвежец ниже второго места не опускался.

Главным стартом лыжников в нынешнем сезоне являются Олимпийские игры, которые пройдут 4-20 февраля в Пекине.

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"Тур де Ски"
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