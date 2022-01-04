СКА под руководством Романа Ротенберга обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче КХЛ

ТАСС, 4 января. Петербургский СКА со счетом 5:1 победил пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Мытищах.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Леонид Комаров (8-я и 50-я минуты), Эмиль Галимов (9), Мэт Робинсон (15) и Антон Бурдасов (55). У проигравших отличился Алекс Рич (35).

СКА провел первый матч после назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера команды. Он сменил Валерия Брагина, который остался старшим тренером. Обязанности главного тренера китайской команды исполнял Алексей Ковалев, так как Айван Занатта пропускал игру из-за болезни.

Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России. Ранее он работал главой штаба сборной России. Ротенберг в прошлом сезоне во время болезни Брагина исполнял обязанности главного тренера СКА.

СКА набрал 64 очка в 45 матчах и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь Ред Стар" с 25 очками после 45 игр располагается на последней, 12-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче СКА 7 января примет нижегородское "Торпедо", а "Куньлунь" днем ранее в Мытищах сыграет с череповецкой "Северсталью".