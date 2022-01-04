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Ралли "Дакар"

Ван Кастерен заявил, что не может ехать быстрее, уступив "Камазу" три минуты на "Дакаре"

Экипаж ван Кастерена занял третье место на третьем этапе "Дакара"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Заезд на максимальной скорости не достаточен, чтобы проигрывать грузовикам "Камаз" менее трех минут на ралли "Дакар". Такое мнение высказал нидерландский пилот Янус ван Кастерен, комментарий которого ТАСС приводит пресс-служба команды "Камаз-мастер".

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Экипаж ван Кастерена занял третье место на третьем этапе "Дакара", уступив победителю экипажу "Камаз-мастер" под управлением россиянина Дмитрия Сотникова 3 минуты 8 секунд. Второй результат показал другой экипаж российской команды под управлением Андрея Каргинова (отставание 1 минута 10 секунд).

"Невероятно финишировать только после двух ваших машин. Очень уважаю команду "Камаз-мастер", я не могу ехать быстрее, хоть и проигрываю три минуты. Все равно я рад тому, как сложилась для меня эта гонка", - сказал ван Кастерен.

Четвертый этап ралли-марафона состоится 5 января, протяженность спецучастка составит 465 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.

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