"Тампа" разгромила "Коламбус" в матче НХЛ. Сергачев и Гавриков отметились передачами

ТАСС, 5 января. "Тампа" со счетом 7:2 победила "Коламбус" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" отличились Ондржей Палат (5-я и 10-я минуты), Кори Перри (18), Брэйден Пойнт (22), Пэт Марун (33), Пьер-Эдуар Белльмар (41), Алекс Киллорн (53). У "Коламбуса" шайбы забросили Дин Кукан (21), Густав Нюквист (25).

В эпизоде с шайбой Перри голевой передачей отметился российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев. В 31 игре текущего сезона россиянин набрал 15 очков (два гола + 13 передач), вратарь команды Андрей Василевский отразил 20 бросков, их одноклубник Никита Кучеров пропускал встречу из-за травмы. Выступающий за "Коламбус" российский защитник Владислав Гавриков также отметился одним результативным пасом, на его счету 15 очков (2+13) в 31 матче.

"Тампа" прервала серию из трех поражений, действующий обладатель Кубка Стэнли занимает первое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 49 очков в 35 матчах. "Коламбус" идет седьмым в Столичном дивизионе с 31 очком за 31 игру.

Следующий матч "Тампа" проведет 7 января дома против "Калгари", "Коламбус" в тот же день приедет в гости к "Нью-Джерси".