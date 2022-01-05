Боксер Мэйуэзер заявил, что проведет выставочный бой 20 февраля

ТАСС, 5 января. Американский боксер Флойд Мэйуэзер - младший проведет выставочный поединок 20 февраля в Дубае. Комментарий боксера приводит портал Boxing Scene.

"Бой пройдет 20 февраля. Мы еще не выбрали соперника, но я с нетерпением жду этого дня и надеюсь, что поединок будет захватывающим", - сказал Мэйуэзер.

44-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, за бой с Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года. Он завершил карьеру в 2017 году после боя с ирландцем Конором Макгрегором, у которого выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде. В декабре 2018 года Мэйуэзер провел выставочный бой против японского кикбоксера Тэнсина Насукавы, победив нокаутом в первом раунде. В июне 2021 года он провел восьмираундовый поединок с блогером Логаном Полом, в котором официально не был выявлен победитель.