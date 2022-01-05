Точилин: "Сочи" является одним из фаворитов в борьбе за путевки в футбольные еврокубки

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" является одним из фаворитов в борьбе за попадание в зону еврокубков по результатам текущего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды Александр Точилин.

"Сочи" набрал 31 очко в 18 матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего "Зенита" составляет семь очков, от идущего вторым "Динамо" - пять.

"Я оцениваю игру "Сочи" только с положительной точки зрения, команда на данный момент борется за медали, и если подвести итоги, то по сравнению с прошлым сезоном однозначно видна положительная динамика, - сказал Точилин. - Теоретически команда может догнать "Зенит". Но здесь больше зависит от того, как этот перерыв проведет лидер чемпионата, какие изменения у них произойдут, потому что у них есть определенный задел. Вопрос в том, не растеряют ли они свое преимущество".

"Что касается "Сочи", то для того, чтобы двигаться вперед, нужно усиление, здесь опять же важно, насколько они активно проведут зимнее трансферное окно. Костяк у них есть, каких-то кардинальных перемен, наверное, не стоит делать, но клубу придется поработать, чтобы точечно усилить определенные позиции. Я считаю, что "Сочи" не то что по силам попасть в еврокубки, а это один из фаворитов на попадание евровесну", - добавил он.