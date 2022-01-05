В "Металлурге" не получали информацию об отмене матча КХЛ против "Барыса" в Нур-Султане

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" не получал информацию об отмене или переносе матча регулярного чемпионата против казахстанского "Барыса" в Нур-Султане. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков.

С 2 января в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. В столице республики на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 07:00. В среду в городе должен состояться матч между "Барысом" и "Металлургом", начало игры намечено на 16:30 мск.

"Нет никакой информации [о переносе или отмене матча]. Сейчас выезжаем на игру", - заявил Ласьков.

"Металлург" досрочно гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ. После 45 матчей команда из Магнитогорска с 68 очками занимает первое место в таблице Восточной конференции. "Барыс" после аналогичного числа игр с 44 очками находится в зоне выхода в плей-офф - на восьмой позиции.