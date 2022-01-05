Казахстанский "Барыс" продолжает готовиться к домашнему матчу КХЛ с "Металлургом"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Решение о переносе матча между "Барысом" из Нур-Султана и магнитогорским "Металлургом" еще не принято. Об этом ТАСС заявил пресс-аташе "Барыса" Денис Симинченко.

С 2 января в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. В столице республики на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 07:00. В среду в городе должен состояться матч между "Барысом" и "Металлургом", начало игры намечено на 16:30 мск.

"Мы ждем официального решения, пока нам ничего не говорили", - сказал Симинченко.