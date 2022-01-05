Сборная России по конькобежному спорту не выступит в первый день чемпионата Европы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские конькобежцы в пятницу пройдут тестирование на коронавирус и пропустят первый соревновательный день чемпионата Европы. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

Ранее пресс-служба Союза конькобежцев России сообщила, что сборная России находится на карантине из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию у некоторых участников соревнований.

"Все чувствуют себя нормально с точки зрения здоровья, не очень хорошо они себя чувствуют с точки зрения психологической ситуации, - сказала Барышева. - Все приехали с намерением бежать и завоевывать медали, поэтому очень обидно, что спортсмены, у которых не было положительных результатов теста на коронавирус, не могут принять участие в соревнованиях. По крайней мере в первый день. В пятницу будет решен вопрос об участии спортсменов на турнире, они пройдут повторное тестирование. К сожалению, мы не успеем попасть на соревнования на дистанциях 3 000 м, 1 000 м у мужчин и женщин и на командные спринты".

Европейское первенство пройдет в нидерландском Херенвене с 7 по 9 января.