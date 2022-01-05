Футболист Смолов получил несколько предложений из MLS

ТАСС, 5 января. Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов получил несколько предложений от клубов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом в интервью газете "Спорт-Экспресс" сообщил Дэн Мильштейн, который возглавляет агентство Gold Star, сотрудничающее с североамериканскими футбольными лигами по вопросу трудоустройства российских игроков.

"У Смолова есть ряд конкретных предложений из MLS. Но также поступили предложения из России. Федор сейчас в отпуске, по возвращении будет обсуждать и принимать решение", - сказал Мильштейн.

Смолову 31 год, в текущем сезоне форвард отметился семью голами в 15 матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Локомотив" с 28 очками в 18 встречах находится на пятой позиции в РПЛ.