Решение о проведении матча "Барыс" - "Металлург" принято совместно с властями Казахстана

ТАСС, 5 января. Решение о проведении матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Барысом" из Нур-Султана и магнитогорским "Металлургом" было принято после консультаций лиги с органами государственной власти Казахстана и клубами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе КХЛ.

Ранее в среду КХЛ объявила, что матч пройдет без зрителей на трибунах. Встреча началась в 16:30 мск.

"Решение о проведении матча было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Республики Казахстан и клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков", - сообщили в пресс-службе КХЛ.

С 2 января в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. В столице республики на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 07:00.