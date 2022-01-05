Экс-тренер "Барыса" считает, что ситуация в Казахстане не скажется на участии клуба в КХЛ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ситуация в Казахстане не должна сказаться на участии "Барыса" из Нур-Султана в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды Владимир Крикунов.

"Барыс" в среду дома обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки. Игра проходила без зрителей из-за того, что по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане было введено чрезвычайное положение. Власти страны пошли на такой шаг из-за того, что с 2 января не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ.

"Основное место недовольства - Алма-Ата и другие города, - сказал Крикунов, отвечая на вопрос о том, скажется ли ситуация в стране на участии "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ. - Поэтому думаю, что в Нур-Султане, где играет команда, подобного не будет. А по спортивной части перспективы на плей-офф хорошие. Думаю, что все будет нормально".

"Барыс" набрал 46 очков после 46 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Металлург" с 68 очками после 46 игр располагается на второй строчке. 9 января команды проведут очный матч в Магнитогорске. При этом "Металлург" 7 января также дома сыграет с ярославским "Локомотивом".