{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Экс-тренер "Барыса" считает, что ситуация в Казахстане не скажется на участии клуба в КХЛ

По указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане было введено чрезвычайное положение
Владимир Крикунов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Владимир Крикунов
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ситуация в Казахстане не должна сказаться на участии "Барыса" из Нур-Султана в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды Владимир Крикунов.

На эту тему
"Барыс" в Нур-Султане в отсутствие зрителей обыграл "Металлург" в матче КХЛ
"Барыс" в Нур-Султане в отсутствие зрителей обыграл "Металлург" в матче КХЛ

"Барыс" в среду дома обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки. Игра проходила без зрителей из-за того, что по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане было введено чрезвычайное положение. Власти страны пошли на такой шаг из-за того, что с 2 января не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ.

"Основное место недовольства - Алма-Ата и другие города, - сказал Крикунов, отвечая на вопрос о том, скажется ли ситуация в стране на участии "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ. - Поэтому думаю, что в Нур-Султане, где играет команда, подобного не будет. А по спортивной части перспективы на плей-офф хорошие. Думаю, что все будет нормально".

"Барыс" набрал 46 очков после 46 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Металлург" с 68 очками после 46 игр располагается на второй строчке. 9 января команды проведут очный матч в Магнитогорске. При этом "Металлург" 7 января также дома сыграет с ярославским "Локомотивом".

Теги
КХЛ
Ралли "Дакар"
Лидер общего зачета "Дакара" Сотников сообщил, что проколол колесо на четвертом этапе
Сотников занял третье место
Читать полностью