Тест главного тренера "Дженоа" Андрея Шевченко на коронавирус дал отрицательный результат

ТАСС, 5 января. Тест главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа" украинца Андрея Шевченко на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Шевченко заразился коронавирусом 28 декабря. Сообщается, что тренер сможет присутствовать на матче следующего тура чемпионата Италии с "Сассуоло", который состоится 6 января.

Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. С июля 2016 года по август 2021-го он был главным тренером сборной Украины. Команда под его руководством не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобралась на чемпионат Европы - 2020, где дошла до четвертьфинала.

В период игровой карьеры Шевченко выступал за итальянский "Милан" с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009 год. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. В 2004 украинец получил "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

"Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Итали, набрав 11 очков в 19 матчах.