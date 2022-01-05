В "Металлурге" назвали наплевательством решение КХЛ провести матч с "Барысом" при ЧП

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) показало наплевательское отношение к командам, нарушив свой регламент проведением матча регулярного чемпионата между казахстанским "Барысом" и магнитогорским "Металлургом" во время режима чрезвычайного положения в Нур-Султане. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков.

"Металлург" в среду в Нур-Султане потерпел поражение от "Барыса" со счетом 2:3. Игра проходила без зрителей из-за того, что по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане было введено чрезвычайное положение. Власти страны пошли на такой шаг из-за того, что со 2 января в ней не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. В спортивном регламенте КХЛ указано, что в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещено. Решение о проведении встречи в Нур-Султане было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Казахстана, а также клубами, представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков.

"Спросите у лиги, как дела! На каком основании обратились к Козлову (временно исполняющему обязанности вице-президента КХЛ по хоккейных операциям, директору департамента проведения соревнований лиги Сергею Козлову - прим. ТАСС), который сказал, что ничего переносить не будет. Почему был нарушен пункт и при чрезвычайном положении в стране команду с [понятно каким] психологическим настроем заставили проводить матч, когда все не глухие", - заявил Ласьков.

"На каком основании в лиге двоякое отношение? Кому-то можно переносить матчи с ковидом, а основной пункт гласит, что при чрезвычайном положении все матчи должны быть отменены. Кто кому гарантировал безопасное проведение матча? А что же с психологическим настроем игроков?" - продолжил собеседник агентства.

Вместе с тем представитель руководства "Металлурга" позитивно высказался по поводу работы принимающей стороны. "Сейчас команда сидит в самолете, и я не знаю, когда мы взлетим. После игры прошло уже очень много времени. Но "Барыс" со своей стороны сделал сопровождение до аэропорта - к ним вопросов нет. А с психологией игроков что делать? Лиге на все наплевать", - резюмировал Ласьков.