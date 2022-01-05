Хоккеисты "Металлурга" вылетели из Нур-Султана в Магнитогорск после матча КХЛ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" вылетел из столицы Казахстана Нур-Султана в родной город после выездного поражения от "Барыса" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

"Металлург" в среду на выезде потерпел поражение от "Барыса" со счетом 2:3. Игра проходила без зрителей из-за того, что по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане было введено чрезвычайное положение. Власти страны пошли на такой шаг из-за того, что со 2 января в ней не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ.

"Самолет с командой "Металлург" вылетел", - заявили журналистам в пресс-службе КХЛ.

Ранее первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков сообщил ТАСС, что "Барыс" организовал гостевой команде сопровождение до аэропорта. Самолет с магнитогорской командой не мог вылететь из аэропорта Нур-Султана более часа.

"Барыс" набрал 46 очков после 46 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Металлург" с 68 очками после 46 игр располагается на второй строчке. 9 января команды проведут очный матч в Магнитогорске. При этом "Металлург" 7 января также дома сыграет с ярославским "Локомотивом".