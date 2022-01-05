Хоккей в сложных условиях. В Нур-Султане прошел матч КХЛ между "Барысом" и "Металлургом"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Казахстанский "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл магнитогорский "Металлург". Встреча, прошедшая в Нур-Султане на "Барыс-Арене", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Морроу (33-я минута), Томаш Юрчо (38) и Роман Старченко (54). У проигравших отличились Андрей Чибисов (11) и Брендэн Лайпсик (36).

2022 год в Казахстане начался с митингов, связанных с повышением цен на сжиженный газ. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане, согласно которому в столице республики на период действия режима ЧП вводится комендантский час с 23:00 до 07:00 по местному времени. Об этом стало известно за несколько часов до начала игры, которая все-таки состоялась.

Как пояснили журналистам в пресс-службе КХЛ в день матча, игра пройдет при пустых трибунах, призвав болельщиков обеих команд не покидать дома и места пребывания. В спортивном регламенте КХЛ указано, что в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещено. Несмотря на это, решение о проведении встречи было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Казахстана, а также клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков.

Несмотря на то что в столице Казахстана частично был отключен интернет, из-за чего оказались недоступны сайты многих СМИ, организаторам удалось провести видеотрансляцию встречи на официальном сайте лиги. При этом показ матча по российскому телевидению изначально не предполагался.

"Барыс" благодаря победе над "Металлургом" набрал 46 очков. После 46 матчей команда из Нур-Султана занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, магнитогорцы с 68 очками после 46 игр располагаются на второй строчке. 9 января команды проведут очный матч в Магнитогорске. "Металлург" 7 января также дома сыграет с ярославским "Локомотивом".

Критика и вопросы к КХЛ от "Металлурга"

"Металлург" приехал в аэропорт около 20:00 мск, но команда смогла вылететь в Магнитогорск только примерно через два с половиной часа. Перед вылетом команды из Казахстана первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков в разговоре с ТАСС в резкой форме раскритиковал решение КХЛ о проведении матча в Нур-Султане, несмотря на режим чрезвычайного положения и соответствующий пункт в спортивном регламенте лиги. Его слова шли в разрез с заявлением КХЛ, которая утверждала, что решение о проведении матча было согласовано не только с властями Казахстана, но и клубами.