Сихарулидзе намерен создать прозрачную систему финансирования тренеров в Санкт-Петербурге

"Прежде всего для того, чтобы оказывать помощь нашим школам, тренерам, спортсменам, мы должны понять - кто из них действительно проводит огромную работу, у кого из детских тренеров есть реальные результаты, кто работает, чтобы дети развивались, а не только на свой карман. Я отношусь к развитию фигурного катания не как к частной лавочке, а как к большому государственному делу. Здесь задействовано большое количество семей, детей - это люди, которым нам необходимо создать условия, помочь, поддержать в нужный момент", - рассказал Сихарулидзе.

"Но когда мы говорим о тренерах, нам нужно поддержать тех, кто отдается своему делу, кто занимается с детьми, кто дает результат как с маленькими, так и с большими спортсменами. Мы обязательно создадим такую систему поощрения, чтобы она была понятна, чтобы определяющим был результат, - подчеркнул Сихарулидзе. - Не хотел бы, чтобы мы просто по своим ощущениям помогали одному тренеру и забывали про другого. Должна быть прозрачная система, которая будет всем понятна, очевидна, и на основании которой мы никого не будем обижать".