В России готовы помочь казахстанским фигуристам в подготовке к Олимпиаде

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) готова оказать помощь в подготовке к Олимпийским играм в Пекине казахстанских фигуристов, оказавшихся в непростой ситуации в связи с событиями в стране. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Мы готовы помочь фигуристам из Казахстана, сделаем совместные тренировки, чтобы они нормально готовились к Олимпиаде", - сказал Коган.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.