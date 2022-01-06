Тарасова: ЦСКА готов помочь казахстанским фигуристам в подготовке к Олимпиаде

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Школа фигурного катания ЦСКА готова помочь казахстанским фигуристам, оказавшимся в сложной ситуации из-за политической обстановки в стране, в подготовке к Олимпийским играм в Пекине. Об этом ТАСС заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что федерация готова оказать необходимую помощь спортсменам. Самым ярким представителем казахстанского фигурного катания был Денис Тен, бронзовый призер Олимпиады в Сочи. Тен прошел свое становление в ЦСКА, где начал тренироваться в 1999 году под руководством Елены Буяновой.

"Денис Тен работал на нашем льду - это был его каток, его тренер. Он был наш, - рассказала Тарасова. - Мы готовы помочь, мы всегда всем помогали. К нам приезжали и французы, и англичане, и американцы".

25-летний Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года. 19 июля 2018 года спортсмен застал двух мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля. В возникшей потасовке, по версии следствия, злоумышленники ударили фигуриста ножом. Тен умер в больнице от потери крови.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.