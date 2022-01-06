Алдонин считает, что у российских футболистов нет никаких преимуществ в матче с поляками

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сборная России по футболу не имеет никаких преимуществ, кроме домашней арены, в полуфинальном матче раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Польши. Об этом ТАСС рассказал бывший полузащитник российской команды Евгений Алдонин.

Матч состоится 24 марта в "Лужниках" и начнется в 20:00 мск. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии. В случае победы над поляками финальную встречу российские футболисты также проведут на арене "Лужники". Если российская команда в полуфинале потерпит поражение, то проведет на этом стадионе товарищеский матч с проигравшим во встрече Швеция - Чехия.

"Никакого преимущества у сборной России в матче с командой Польши не вижу, кроме того, что будем играть дома, - сказал Алдонин. - Понятно, что это не команды Италии или Португалии, но в любом случае команды ничем не хуже нас, не сказал бы, что жребий удачный, но он нормальный и рабочий. С последними чемпионами Европы мы не встречаемся, но тем не менее команды Польши, Швеции и Чехии вызывают уважение, команды непростые, учитывая, что мы еще играем в марте, тоже накладывается. Пауза для нас в минус, потому что игровой тонус и физическое состояние в марте будут решающими".

Сборная России сыграет в группе 2 дивизиона B Лиги наций с командами Исландии, Израиля и Албании. "Я думаю, что в целом попались соперники, соответствующие нашей лиге, нельзя сказать, слабые они или сильные, - отметил Алдонин. - Все будет зависеть от результатов в мартовских матчах, если выйдем на чемпионат мира, то будет одно настроение, если нет - другое. Сейчас даже нет смысла анализировать состояние наших соперников в Лиге наций, решающими матчами будут именно стыки".

"Нужно ли выходить в дивизион А? Конечно, надо выходить, если играть, то играть с самыми сильным: только в таких условиях можно прогрессировать и расти, понимать, на каком уровне ты находишься. Если ты играешь с равными себе и выйдешь на большой турнир, то там соперники будут максимально сильными. Безусловно, если есть возможность, нужно играть с самыми сильными, вряд ли там повезет со жребием", - заключил Алдонин.

Сборная России по итогам отборочного турнира чемпионата мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.