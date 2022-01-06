Радимов: "Динамо" при правильном настрое может навязать "Зениту" борьбу за чемпионство

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" сможет навязать санкт-петербургскому "Зениту" борьбу за победу в чемпионате России только в том случае, если столичная команда будет иметь правильный настрой. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Зенита" и "Динамо" Владислав Радимов, ныне возглавляющий "Зенит-2".

"На данный момент "Зенит" является фаворитом в борьбе за чемпионство, потому что имеет больше очков, - сказал Радимов. - "Динамо" - хорошая команда. Главным фактором будет то, насколько в "Динамо" будут уверены в том, что готовы бороться за чемпионство. Команда хорошо провела первую часть сезона - посмотрим, как будет дальше".

"Динамо" не имеет никакого преимущества из-за того, что "Зенит" будет играть в трех турнирах в следующем году. Я думаю, тройка в чемпионате будет следующей: "Зенит", "Динамо", "Краснодар". Почему "Краснодар"? Мне кажется, что команда по подбору игроков посильнее остальных конкурентов", - добавил Радимов.

"Зенит" занимает первое место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего вторым "Динамо" составляет два очка. "Краснодар" с 29 очками располагается на пятой позиции.