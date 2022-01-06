Российский теннисист Рублев вышел из карантина после заражения коронавирусом

ТАСС, 6 января. Российский теннисист Андрей Рублев, находившийся на карантине из-за заражения коронавирусной инфекцией, приступил к тренировкам. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Рублев заразился коронавирусом 27 декабря.

"Он отсидел карантин и уже тренируется. С ним все нормально", - сказал Тарпищев.

Рублеву 24 года, он располагается на пятой строчке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала. В составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.