Арнольд сменил Вудворда на посту исполнительного директора "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 6 января. Ричард Арнольд назначен на пост исполнительного директора английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Арнольд сменил на этом посту Эда Вудворда, который был исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" с 2012 года.

"Для меня большая честь иметь возможность служить этому великому клубу и его болельщикам. Я полон решимости вернуть клубу величие любым возможным способом", - сказал Арнольд.

"Я хотел бы поблагодарить Вудворда за его работу в клубе в течение девяти лет. Теперь мы ждем, когда Ричард и его команда руководителей начнут новую эру в развитии клуба, с амбициозными планами по инвестированию в стадион "Олд Траффорд", усилению работы с болельщиками и с нашей главной целью - победам на поле", - сказал совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер.

Арнольду 50 лет, он работает в "Манчестер Юнайтед" с 2007 года. Ранее в клубе он занимал должности коммерческого директора, управляющего директора бизнес-операций, также он входит в совет директоров клуба.