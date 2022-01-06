Матчи "Салавата Юлаева" с "Йокеритом" и рижским "Динамо" в КХЛ отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Матчи "Салавата Юлаева" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против хельсинкского "Йокерита" и рижского "Динамо" отменили из-за вспышки коронавируса у уфимцев. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

По состоянию на 6 января тесты девяти представителей "Салавата Юлаева" дали положительный результат. Уфимцы должны были провести выездные матчи против "Йокерита" и "Динамо" 8 и 10 января соответственно. Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно.

После 46 игр "Салават Юлаев" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, подопечные Томи Лямся набрали 62 очка.