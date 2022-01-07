Матч баскетбольной Евролиги между "Зенитом" и "Миланом" перенесен

ТАСС, 7 января. Матч 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между итальянским "Миланом" и петербургским "Зенитом" перенесен. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Ранее стало известно, что тесты четырех игроков петербургского клуба на коронавирус дали положительный результат. Сообщается, что "Зенит" запросил перенос в связи с тем, что команда не может выставить восемь игроков (минимум по регламенту турнира) для участия в матче.

Ранее Евролига перенесла матч 19-го тура между московским ЦСКА и испанской "Барселоной", который должен был пройти 7 января в Москве. Во вторник пресс-служба турнира сообщила о переносе игры 19-го тура между казанским УНИКСом и мадридским "Реалом" из-за вспышки коронавируса в российском клубе.

Встреча "Милан" - "Зенит" должна была пройти в Милане 7 января. После 18 матчей российский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги с 12 победами. "Милан" идет шестым, итальянский клуб победил в 10 играх из 16.