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НХЛ

Передача Дадонова помогла "Вегасу" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1
Евгений Дадонов ("Вегас") AP Photo/David Zalubowski
Описание
Евгений Дадонов ("Вегас")
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 7 января. "Вегас" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо (19-я и 53-я минуты), Марк Стоун (29), Маттиас Янмарк (34) и Бретт Хауден (43). У "Рейнджерс" отличился Крис Крайдер (21). Российский нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов отдал результативную передачу. Его соотечественник вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 30 из 35 бросков.

"Вегас" с 47 очками после 37 матчей лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Рейнджерс" занимает второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 48 очков в 35 играх.

В следующем матче "Вегас" примет "Чикаго" 9 января, а "Рейнджерс" в этот же день на выезде встретятся с "Анахаймом".

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