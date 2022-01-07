Передача Дадонова помогла "Вегасу" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ

ТАСС, 7 января. "Вегас" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо (19-я и 53-я минуты), Марк Стоун (29), Маттиас Янмарк (34) и Бретт Хауден (43). У "Рейнджерс" отличился Крис Крайдер (21). Российский нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов отдал результативную передачу. Его соотечественник вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 30 из 35 бросков.

"Вегас" с 47 очками после 37 матчей лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Рейнджерс" занимает второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 48 очков в 35 играх.

В следующем матче "Вегас" примет "Чикаго" 9 января, а "Рейнджерс" в этот же день на выезде встретятся с "Анахаймом".