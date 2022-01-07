Вяльбе не исключает больших дебатов на президиуме по вопросу состава лыжников на Олимпиаду

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Состав российских лыжников на Олимпийские игры в Пекине уже сформирован, однако президиум Федерации лыжных гонок России может внести в него изменения. Об этом ТАСС сообщила президент организации Елена Вяльбе.

Отбор на Олимпийские игры завершился в конце декабря, после первого этапа многодневки "Тур де Ски" в швейцарском Ленцерхайде. Президиум федерации пройдет 11 января.

"Да, безусловно, состав уже есть, он был уже после Ленцерхайда, но официально его должен утвердить президиум. Быть может, он будет с кем-то не согласен и мы его не утвердим. Перед чемпионатами мира и Олимпийскими играми на президиуме иногда бывают большие дискуссии", - рассказала Вяльбе.

Игры в Пекине пройдут в феврале, в состав российской команды войдут по восемь мужчин и женщин. "Лидеры и так прекрасно знают, кто попал на Олимпиаду", - отметила президент федерации.

Во время сезона Вяльбе объявляла, что участие в Играх себе гарантировали чемпион мира Александр Большунов, победители этапов Кубка мира Александр Терентьев и Вероника Степанова.