Вяльбе подтвердила, что лыжник Ретивых не отобрался на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Трехкратный призер чемпионатов мира Глеб Ретивых не выступит на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Отбор на Игры завершился в конце декабря, олимпийский состав президиум федерации должен утвердить 11 января.

"Глеб не отобрался на Олимпийские игры, - сказала Вяльбе. - Он изначально знал, что спринтеру будет очень тяжело отобраться, у них был самый высокий критерий отбора".

Глава федерации отметила, что спринтерское место в команде должен занять Александр Терентьев, который победил на первом в сезоне этапе Кубка мира в финской Руке.

Ретивых 30 лет, на чемпионате мира 2019 года он стал третьим в личном спринте и вторым - в командном, на чемпионате мира 2021 года - третьим в командном спринте.

Олимпиада в Пекине пройдет в феврале, в российскую команду по лыжным гонкам войдут по восемь мужчин и женщин.