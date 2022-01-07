Габулов: российские футболисты имеют все возможности для выхода на чемпионат мира

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сборная России по футболу имеет все условия и возможности для выхода на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер российской команды, бронзовый призер чемпионата Европы Владимир Габулов.

Россияне в полуфинале раунда плей-офф сыграют с командой Польши. Встреча состоится 24 марта в "Лужниках" и начнется в 20:00 мск. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

"Сложно рассуждать, насколько удачный жребий, - сказал Габулов. - Но если рассуждать с точки зрения уровня сборных, можно смело говорить, что с этими соперниками можно играть и достигать результата. Но это будет очень непросто в силу того, что эти команды тоже хотят попасть на чемпионат мира. Можно назвать эти матчи двумя финалами для сборной России, все условия и возможности для достижения результата есть, мы должны выйти на чемпионат мира, в глобальном масштабе это важно для развития футбола в целом, для развития игроков и для развития всей системы российского футбола".

"Стоит ли бояться Роберта Левандовского? Профессионалы не рассуждают критериями, кого бояться, а кого - нет. Здесь анализируется игра соперника в целом и отдельных футболистов, на основе чего строится план на игру, который дальше реализуется", - добавил Габулов.

Сборная России сыграет в группе 2 дивизиона B Лиги наций с командами Исландии, Израиля и Албании. "Мы должны смириться с тем, что легко нигде не будет, - отметил Габулов. - Как минимум будет интересно, как максимум - могут возникнуть сложности. На уровне сборной, как и на уровне еврокубков, легко не бывает никогда, здесь просто футболистам нужно профессионально готовиться, нацеливаться на результат, никогда никого не бояться, быть уверенным в себе, в своих силах и возможностях партнера, все это должно идти от тренерского штаба".

Сборная России по итогам отборочного турнира чемпионата мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.