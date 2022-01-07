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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристы и тренеры на чемпионате Европы будут сдавать тесты на коронавирус раз в сутки

Соревнования пройдут в Таллине с 12 по 16 января
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 7 января. Участники чемпионата Европы по фигурному катанию будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию каждые 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Если тест даст положительный результат, будет сделан повторный тест. До результата второго теста участник соревнований должен отбывать карантин. При положительном результате второго теста карантин, на котором будет находиться зараженный, составит от 10 до 14 дней.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 12 по 16 января.

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