Российский биатлонист Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе

ТАСС, 7 января. Россиянин Александр Логинов занял первое место в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в германском Оберхофе.

Логинов преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 0,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание - 6,5 секунды; 2 промаха), тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Легрейд (+15,1; 1). Россиянин Антон Бабиков финишировал шестым (+23; 0), Даниил Серохвостов - восьмым (+25,8; 2), Александр Поварницын - 40-м (+1.48; 3), Карим Халили - 45-м (1.56,8; 4), Максим Цветков - 52-м (+2.05; 4). Эдуард Латыпов пропускал гонку из-за положительного результата теста на коронавирус.

В общем зачете Кубка мира лидирует Жаклен, который набрал 425 очков. Его соотечественник Кентен Фийон-Майе занимает вторую строчку (401). Тройку лучших замыкает норвежец Ветле Шостад Кристиансен (372). Лучшим из россиян является Эдуард Латыпов, в общем зачете он занимает шестое место (336), Логинов поднялся на девятое место (274), Халили идет 26-м (136), Серохвостов - 29-м (127), Поварницын - 34-м (99), Василий Томшин - 44-м (56), Бабиков - 49-м (38), Матвей Елисеев - 71-м (11).

Логинов одержал первую победу на этапах Кубка мира c 22 января 2021 года, когда выиграл индивидуальную гонку в Антхольце. 29-летний биатлонист является чемпионом мира и четырехкратным победителем первенства Европы.

Соревновательная программа этапа Кубка мира в Оберхофе продолжится женской спринтерской гонкой. Этап завершится 9 января.