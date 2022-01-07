Россиянин Третьяков выиграл бронзу на седьмом этапе Кубка мира по скелетону

ТАСС, 7 января. Российский скелетонист Александр Третьяков занял третье место на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Винтерберге.

Победитель определился по итогам одной попытки. Результаты первого заезда, где лучшим стал Третьяков, были аннулированы после протеста, поданного немецкой командой на качество работы служащих трассы, не подготовивших должным образом стартовый участок.

Победу одержал Мартинс Дукурс из Латвии, показавший результат 56,36 секунды. Вторым стал немец Аксель Юнг (отставание - 0,01 секунды), Третьяков отстал от победителя на 0,05 секунды. Россияне Никита Трегубов и Владислав Семенов разделили седьмое место, показав одно время (+0,26).

Третьякову 36 лет, он является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр 2010 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным победителем Кубка мира.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в Швейцарии 14 января, турнир будет носить статус чемпионата Европы.